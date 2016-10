CGU vê irregularidades em uso de verba da dengue no Acre e outros estados

A Controladoria Geral da União (CGU) identificou uma série de irregularidades na utilização da verba federal destinada às ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti em vários estados, incluindo o cre. Em fiscalização realizada em março deste ano, o órgão constatou atrasos na distribuição de inseticidas, desvios de finalidade, superfaturamento e sobrepreço do montante total de R$ 19.740.602,37 fiscalizados.

O Programa de Fiscalização em Entes Federativos da CGU atuou em 25 estados (com exceção de Roraima) e no Distrito Federal. Foram verificadas falhas nas unidades do Acre, Ceará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Amapá e Distrito Federal.

Segundo a CGU, os relatórios foram encaminhados aos gestores federais e governos estaduais para providências. No Ceará, foram listadas sete irregularidades na aplicação dos recursos federais recebidos.