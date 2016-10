Em cinco anos, governo já beneficiou 22 mil famílias com pequenos negócios

A microeconomia vem se estabelecendo cada vez mais no cotidiano dos acreanos. Em todo o estado, mais de 22 mil famílias já foram beneficiadas com pequenos negócios nos últimos cinco anos.

Nesta quarta-feira, 19, o governador Tião Viana entregou mais 130 novos pequenos negócios na Baixada da Sobral, em solenidade realizada em frente ao mercado da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur). O investimento é de quase R$ 200 mil.

O ato reuniu a comunidade local e de bairros adjacentes, tendo ainda a presença de lideranças, gestores de governo como o secretário de Estado de Pequenos Negócios, Henry Nogueira, e o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre.

Os pequenos negócios atendem microempreendedores nas áreas de panificação, construção civil, cabeleireiros, kits para área de alimentação e carrinhos para venda de água de coco e açaí.

“Até o Natal vamos atender mais 400 famílias. É uma demonstração de que nós enfrentamos a crise de cabeça erguida e com união. Aqui a gente quer que as pessoas vivam melhor. Só em nosso governo já investimentos mais de R$ 80 milhões em diversas áreas na Baixada da Sobral”, conta Tião Viana.

No mercado da Semsur está sendo construída uma cozinha industrial comunitária que além de beneficiar a população, atenderá os beneficiários dos pequenos negócios. São mais de R$ 800 mil em investimentos, e a conclusão está prevista para o fim do ano.

“Aqui há um sentimento de alegria no coração. Onde há uma plaquinha com a frase ‘Aqui tem um pequeno negócio’, a gente sabe que tem um sonho realizado. E a prefeitura, no que pode, é parceira nesse projeto do governo. Vamos acolher cada vez mais esses negócios nas nossas praças e centros da capital”, destacou o prefeito.

Henry Nogueira disse conta que ao longo dos últimos cinco anos, o governo entregou mais de R$ 30 milhões em Pequenos Negócios. “Aqui muitas pessoas vão sair com o sonho realizado. Esse trabalho representa a mudança de vida que vai beneficiar 130 famílias. Aqui é pra quem sonhou ter seu trabalho e viver dignamente”, pontuou o gestor.

Microeconomia e oportunidade

A microecoempreendedora Aldenira Araújo foi beneficiada com kit para cabeleireiro. Ela conta que faz parte de uma cooperativa de estética e beleza, criada, inclusive, com a ajuda da SEPN.

“Hoje temos cinco salões na cooperativa e 45 cooperados. Atualmente temos parceria com a Funtac para o desenvolvimento de nossos produtos”, disse a cabeleireira.

Outro beneficiário é João Pereira da Silva, contemplado com kit para pedreiro. Anterior a isso, a esposa recebeu um kit salgadeiro, o qual consegue reunir hoje, uma renda mensal de R$ 2 mil.

“Fico muito feliz por esse apoio do governo. Conheci a SEPN em 2012, e além desse kit nos já temos o carrinho de doces e salgados onde tiramos dois mil reais livre todo mês”, conta o pedreiro.

Eliana Lemos recebeu o kit cozinha. Ela conta que está montando a cooperativa Sabores e Companhia para produção de temperos, composta por sete mulheres.

“Formamos um grupo e começamos a produzir em casa, mas enfrentamos dificuldades financeiras pra comprar insumos e produtos para produzir em grandes quantidades. Com a ajuda da SEPN começamos a avançar e hoje temos material para produzir em grande escala”, comemora.