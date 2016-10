Prefeitura viabilizam pavimentação no Calafate

O prefeito Marcus Alexandre acompanhou nesta quarta-feira, 19, as obras de infraestrutura no bairro Calafate, onde a parceria entre Governo do Estado e Prefeitura, por meio do Programa Ruas do Povo viabiliza a pavimentação de 18 ruas. Com a assinatura da ordem de serviço no último dia 10, as equipes da empresa responsável pela obra já executaram todo serviço de limpeza e iniciaram esta semana a drenagem, terraplenagem e compactação, e instalação de rede de água e esgotamento sanitário. Uma vez concluída essa etapa será iniciada a pavimentação com tijolos. O investimento total é de mais de seis milhões de reais.

Na rua Beija Flor, dona Francisca Edileuda comemorou a chegada das frentes de trabalho. “O prefeito e o governador prometeram e estão cumprindo o compromisso. Agora a gente não vai precisar mais colocar sacos nos pés, carregar bicicleta nas costas para sair de casa. Graças a Deus e ao prefeito Marcus Alexandre”, comemorou.

O presidente do bairro, Hudson Rodrigues, agradeceu o esforço do poder público em atender a necessidade da comunidade “São ruas importantes que atendem um grande número de famílias na Vila Calafate e pra nós é uma satisfação poder anunciar o início dessas obras. A gente só tem a agradecer ao governador Tião Viana e ao prefeito Marcus Alexandre pelo trabalho que eles vêm fazendo.

O prefeito Marcus Alexandre destacou a importância do trabalho em parceria. Agradeço ao governador Tião Viana, o empenho das equipes do Depasa e da construtora que executa essa obra tão importante que vai beneficiar tantas famílias aqui no Calafate. E nossa orientação é que se aproveite ao máximo todos os dias de sol para a execução do serviço”.

De acordo com o coordenador técnico do Depasa, Nier Pinheiro “o tempo de execução da obra é de aproximadamente seis meses e o mesmo no período de chuvas o trabalho não deve ser interrompido”.

Desde que foi implantado em Rio Branco, o Ruas do Povo já viabilizou a pavimentação e infraestrutura de 1.100 ruas em mais de 60 bairros da capital.