Sesc abre inscrições para processo seletivo em várias áreas para Cruzeiro do Sul

O Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC) está com inscrições abertas para processo seletivo com a finalidade de preencher 33 vagas efetivas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior, médio e fundamental para a cidade de Cruzeiro do Sul. As inscrições vão de 19 a 30 de outubro.

As vagas se destinam aos cargos de técnico especializado em nutrição, contabilidade e educação físicas, técnico de manutenção em informática I, assistente de administração I, recepcionista de caixa, recepcionista de hotel, atendente de reservas, técnico em turismo, chefe de governança, recreador, motorista, cozinheiro, auxiliar de cozinha, cambuzeiro, camareiro e arrumador, garçom e artífice de manutenção. As remunerações vão de R$ R$ 924,00 a R$ 3.215,91 mais benefícios.

As inscrições serão realizadas exclusivamente através do endereço eletrônico www.sescacre.com.br. No site, o candidato tem acesso ao edital completo do processo seletivo.

As taxas de inscrição custam R$ 40, R$ 30 e R$ 20 para os cargos de nível superior, médio e fundamental, respectivamente. Pago via boleto em qualquer agencia bancaria até o vencimento. As provas escritas ocorrem no dia 04 de dezembro de 2016.

Edital completo no site www.sescacre.com.br