Segurança é reforçada após princípio de motim em presídio

Princípio de motim é registrado dentro d o presídio Francisco D’Olveira Conde (FOC), na manhã desta quarta-feira (19), em Rio Branco. Devido à tensão na Segurança Pública após intenso tiroteio na noite de terça-feira (18), na Unidade Prisional-04, as forças de segurança da Polícia Militar e o Batalhão de Operação Especiais (Bope), juntamente com o apoio do helicóptero João Donato, resguardaram o local.

Quatro viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no Presídio. A situação foi controlada após intervenção o pavilhão I, conhecido como “Chapão”, onde alguns presos iniciaram tumulto, gritando e batendo nas grades.

Com o acontecido na UP-04, as visitas desta quarta-feira no FOC foram suspensas.

Juíza libera 380 presos até sexta

Durante uma reunião, realizada nesta quarta (19), entre a juíza da Vara de Execuções Penais, Luana Campos, o secretário de Segurança Pública do Acre, Emylson Farias, o secretário de Polícia Civil, Carlos Portela, e representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública ficou definido que os 380 detentos da UP4 só vão retornar à unidade prisional na sexta-feira (21).

A justificativa, segundo a juíza, é devido o prédio ter ficado deteriorado após a tentativa de invasão que ocorreu na terça (18). Na decisão, consta ainda que quando os detentos voltarem a dormir na UP4 a segurança deve ser reforçada.

Inicialmente, o governo do Acre e o Iapen haviam informado que os presos tinham sido liberados por cinco dias. O governador do Acre, Tião Viana, disse contra é contra a liberação.