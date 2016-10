Prefeitura prossegue com obra de duplicação da Getúlio Vargas

Dando seguimento à obra de duplicação e urbanização da Avenida Getúlio Vargas, a Prefeitura de Rio Branco iniciou esta semana o trabalho de recapeamento asfáltico, uma das ações da fase final de execução do projeto que, além do alargamento da pista, inclui construção de pontos de ônibus, rotatória, iluminação e paisagismo.

Uma das ações de maior impacto nesta obra foi a construção da galeria de concreto armado, com cerca duzentos metros anel de 2,00mt x 2,00mt, a galeria tem a função de dar vazão às águas pluviais, eliminando pontos de alagamentos no trecho entre o clube Juventus e o Parque São Francisco.

O projeto de duplicação da Getúlio Vargas é executado em três etapas. A primeira compreende o trecho entre a esquina da Rua João XXIII até o Hemoacre. A segunda, a extensão do Hemoacre até o Posto Júnior, e a terceira etapa inclui o trecho entre o Posto Júnior até o Auto posto Talma, na parte alta da cidade. O trabalho deve estar concluído até o final do mês de dezembro. O valor total do investimento é de mais de 7 milhões de reais.

Sete vias estruturantes estão sendo duplicadas ou alargadas na Capital

A Avenida Getúlio Vargas é uma das sete ruas e avenidas que a prefeitura de Rio Branco, em parceria com o governo federal, através do PAC Mobilidade, trabalha para a melhoria da mobilidade urbana. Além do alargamento das pistas, estão previstos também nos projetos a construção de ciclovias, calçadas, iluminação, sinalização e paisagismo. As outras vias estruturantes que estão em obras são: Estrada da Floresta (primeira etapa já entregue), Estrada das Placas, Apolônio Sales e as ruas João XXIII (primeira etapa já finalizada), Campo Grande e São Salvador que liga a Floresta a Baixada.