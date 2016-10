Acre participa de 1° Encontro Técnico dos Detrans da Região Norte

Para trocar experiências e melhorar os serviços prestados à população, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) participou do 1° Encontro Técnico dos Detrans da Região Norte. A ideia do evento, realizado em Rondônia, nesta quarta-feira, 19, foi reunir representantes dos sete estados da Região Norte, para discutirem meios de melhorar os serviços ofertados aos cidadãos.

“Temos a oportunidade de conhecer experiências exitosas e aproveitar o conhecimento para aperfeiçoar os trabalhos que fornecemos ao público, dando mais eficácia às ações e contribuindo com outros departamentos, já que são todos da mesma região do país e acabam vivendo realidades bastante semelhantes”, enfatizou o diretor-geral do Detran/AC, Pedro Longo, que também é presidente da comissão dos Detrans da Região Norte perante a Associação Nacional dos Detrans (AND)

Na pauta estavam assuntos como as mudanças na legislação de trânsito, que entram em vigor a partir de novembro, a implantação do controle informatizado da comercialização de peças de veículos oriundas dos desmanches, os procedimentos para agilizar a produção e entrega de carteira de habilitação, além de assuntos relacionados aos setores de multas e vistoria e outros.

“A troca de experiências é salutar. Aqui podemos conhecer a realidade de cada órgão de trânsito e cooperar com a melhora em diversos aspectos, diminuindo muitas vezes até custos, já que podemos compartilhar até tecnologias”, relatou o diretor-geral do Detran/RO, José de Albuquerque Cavalcante.

Durante a reunião os representantes discutiram ainda meios de contribuir com a formulação de políticas públicas para a área do trânsito comuns aos estados da Região Norte e que posteriormente serão apresentadas nas reuniões da AND.