Jovem é executado a tiros na Sobral, o 10º em quatro dias

Mais uma execução na tarde dessa quarta-feira 19, Renê Lima de Sousa de 18 anos, foi morto com pelo menos 4 tiros na rua Vilhena na baixada da Sobral.

Segundo testemunhas que estavam com a vítima, eles estavam parados no final da rua Vilhena quando dois homens chegaram em uma motocicleta e o garupa já pulou e começou a atirar contra a vítima que ainda correu pulando um córrego, mas ele foi perseguido pelo assassino e executado com pelo menos 4 tiros nas costa.

A ambulância 01 do SAMU ainda foi acionada mas quando chegou no local Renê já estava sem vida.

Policias do 3º Batalhão estiveram no local para tentar colher mais informações e isolar área até a chagada dos peritos do IML para fazer a perícia no local e remover o corpo para o IML, e depois liberar o corpo para família para fazer o velório.

Selmo Melo