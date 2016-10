Polícia Civil paralisa atividades em protesto contra a PEC 241

Polícia Civil paralisa atividades no Acre na quarta-feira, 19, em protesto contra a PEC 241/2016. A categoria se reuniu em frente a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e contou com o apoio de estudantes e servidores públicos de outros órgãos.

O grupo fez bonecos de pano com a cara dos deputados acreanos que são a favor da medida e os deixaram expostos e frente a Aleac. Os policiais aproveitaram o ato para panfletar sobre o porquê de serem contra a PEC 241.

Cerca de 250 policiais civis participaram do ato, em Rio Branco. No dia 24, quando está prevista a segunda parte da votação da PEC 241, ocorrerá uma nova manifestação da categoria.

E no dia 11 de novembro, o policiais civis devem parar novamente, em apoio a Greve Geral convocada pela Central Única de Trabalhadores (CUT) contra as medidas adotadas pelo presidente Michel Temer.

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Sinpol-AC), Itamir Alisson, diz que é contra a medida pois ela tira direitos trabalhistas. “Não existe solução fácil, mas não é tirando direitos que você vai concertar o brasil, você tem que tirar privilégios”, relata.

A PEC 241 cria um teto nas despesas do Governo Federal, com cifras corrigidas pela inflação, por até 20 anos. A iniciativa tem como objetivo frear a trajetória de crescimento dos gastos públicos e tenta equilibrar as contas públicas.

Natan Peres/Selmo Melo