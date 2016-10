Coluna Bom Dia

Violência

Já surgiram os críticos de ocasião a determinar que a Capital está entregue à violência, que isso e aquilo, sem dizer, explicar, informar o que está errado, o que fariam diferente, como se um estado pequeno pudesse enfrentar uma guerra de facções que atormenta todo o país.

Lembrando

Só para lembrar, muitos críticos de hoje eram autoridades ou correligionários de governos do PMDB quando, aí sim, a Capital era aterrorizada por um esquadrão da morte local, enraizado dentro de instituições que deveriam proteger o cidadão.

O pior cego

Mas, o pior cego nessa história parece ser o careca ministro da Justiça, Alexandre de Morais, que disse ontem que a situação está normal e que não há guerra de facções, mas sim problema de superlotação de presídios.

Inédito

Então, pela visão do ministro, a situação no Acre deve estar muito boa, porque os bandidos na terça-feira não estavam tentando fugir do presídio, mas entrar nele. Vai ver queriam descansar um pouco da viagem que fizeram desde o Sul do país. O ministro é um fanfarrão e não está entendendo nada do que acontece no país.

Tragédia evitada

Após uma noite tensa, em que muitas mentiras foram espalhadas de forma mais rápida que as informações oficiais, é fato que o Governo do Estado, através de seu Sistema Integrado de Segurança Pública, evitou uma verdadeira tragédia. A ação policial na Papudinha foi rápida e eficiente, sem causar um derramamento de sangue que era o objetivo da ação criminosa na unidade.

Não pode parar

O Governo do Estado não pode baixar a guarda. Agora é hora de intensificar o trabalho da Segurança Pública para que esse conflito de facções não faça vítimas entre os acreanos de bem. Tendo isso, temos que reconhecer positivamente algumas das ações do governador Tião Viana, como pedir apoio do Exército para realização de patrulhas na fronteira.

Armamento pesado

O apoio do Exército para a Polícia Militar do Acre vai além das patrulhas que irão ocorrer na região de fronteira com Peru e Bolívia. O Exército está emprestando para a PM 50 fuzis 7,62mm. Armamento pesado para atuar no combate à criminalidade, capaz de transpassar paredes de concreto e veículos blindados.

Exército

A entrada do Exército no combate à guerra de facções é muito positiva, mas mostra a falência da política de Segurança Pública do Governo Federal. Justiça seja feita, não é coisa só do Temer, não. Vem de antes, da Dilma. O Ministério da Justiça há anos é omisso quanto à estrutura de combate ao crime organizado.

Comando

Para entender a guerra: Comando Vermelho e PCC, os dois maiores grupos criminosos do país, vinham mantendo uma paz precária, mas de interesse mútuo, dividindo áreas e influência. Isso durou um bom tempo. Para manter a paz, o PCC passou a admitir até promover o tráfico de crack em São Paulo, coisa que evitou por muito tempo.

Morte

Mas a morte do “Rei do Tráfico” no Paraguai, em uma ação cinematográfica, abalou a aliança. O PCC foi mais rápido e dominou os canais de tráfico de armas e drogas daquele país. O Comando Vermelho reagiu. O PCC passou então a romper acordos e buscar o domínio das penitenciárias nos estados.

Norte

O problema maior está no Norte e Nordeste, onde grupos regionais têm o controle, ora aliados a um dos comandos, ora a outro. Há dois grupos principais, a Sindicato RN, com forte ação no Rio Grande do Norte e Família do Norte (FDN).

Acre

No Acre, o Bonde dos 13 mantém contatos com os grupos do Nordeste, desde que acreanos foram cumprir pena no presídio federal potiguar. E o Bonde resiste à dominação, especialmente do Comando vermelho. O Acre é estratégico por conta da grande área de fronteira.

Conflito

O Comando Vermelho, depois de perder alguns estados para o PCC, quis se consolidar no Acre e Rondônia e enviou pelo menos 65 bandidos armados para tomar o controle dessa região. Estão sendo recebidos à bala por aqui e seus asseclas locais estão na alça da mira dos grupos locais.

Mortes

Por isso, as mortes na periferia, incluindo bandidos com tatuagens e sinais de grupos criminosos. E a tentativa de invasão da Papudinha, além da tentativa de motim, ontem. É a guerra.

Extremo

Situações extremas exigem ações extremas. Por isso, o apoio da inteligência militar e do Exército são primordiais.

Susto

O tiroteio na Papudinha assustou muita gente que caminhava ou corria nas áreas de lazer próximas ao local. Não era para menos. Nunca se sabe de onde partem as balas. O deputado Lourival Marques foi um dos que se assustaram.

Boatos

Entre os boatos que foram difundidos ontem, um dizia que a juíza Luana Campos teria mandado todos os detentos do regime semiaberto para casa. Claro que não tinha nenhum fundamento.

Cruzeiro

Está marcada a data da decisão sobre as denúncias eleitorais em Cruzeiro do Sul. A juíza Admárcia Nascimento fixou o dia 7 de novembro para o julgamento da chapa Ilderlei Cordeiro e Zequinha Lima.

Vagner

Na audiência, estarão em julgamento, além dos candidatos, o prefeito Vagner Sales, o vereador Romário e mais o pessoal acusado de pagar os R$ 5 mil de propina.

Demissões

Falando em Vagner Sales, ontem a Prefeitura de Cruzeiro anunciou a demissão de 47 cargos comissionados. Tá feia a coisa por lá.

Porto Acre

Em Porto Acre, o experiente Bené Damasceno vai pegar uma prefeitura não só quebrada, mas uma verdadeira terra arrasada. Ontem, 12 comissionados foram demitidos, a sede da prefeitura está sem água e sem energia e do maquinário pesado, só um trator e uma caçamba estão conseguindo andar, mesmo de forma precária.

Falecimento

A coluna registra com pesar o falecimento do médico e empresário Tetsuo Kawada, uma legenda da medicina acreana, um homem de profunda visão humana e empresarial, um visionário. À família e amigos, os profundos sentimentos da coluna e da TRIBUNA.

Guerra

O buraco é mais embaixo nessa guerra de facções. Mas, a pergunta a fazer é: o que há de tão interessante no Acre que estão emitindo “salves” específicos para o Estado? Quem sabe, a grande região da fronteira e os cartéis que atuam na Bolívia, trocando carros roubados por armas e drogas?

Onde?

O governo de Michel Temer não conhece o Brasil. Não consegue corrigir a localização de Boa Vista em nota disponível no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário sobre o programa “Criança Feliz”, que, erroneamente, situa a cidade no Acre.

Desdém

Boa Vista é capital de Roraima, estado sistematicamente confundido com Rondônia. Na verdade, o Brasil desdenha o Norte.

Explicado

Está explicado porque Temer não veio ao Acre para a campanha de Eliane Sinhasique. Ele confundiu a localização e quase parou por engano em Roraima…

Linhão

O deputado Léo de Brito solicitou informações ao Ministério de Minas e Energia sobre o andamento do Linhão que liga as cidades de Rio Branco até Cruzeiro do Sul.

Detalhes

Léo quer saber sobre o custo total da obra, o andamento dos trabalhos, o cronograma a ser executado e a previsão de conclusão do projeto. Será que tem algum problema?

Gol

O senador Jorge Viana anunciou ontem que no dia 15 de dezembro a companhia aérea Gol vai retomar os voos diurnos diários de Brasília para Rio Branco e vice-versa. Já havia sido falado.

Manaus

Segundo o vice-presidente do Senado Federal, a Gol Linhas Aéreas também confirmou o retorno dos voos diretos entre Rio Branco e Manaus. Sobre essas duas notícias, Jorge Viana declarou: “É uma conquista! Faz mais de três anos que estamos nessa batalha, deu muito trabalho, foi muito sacrifício, houve muita negociação”.

Destaque

Segundo o senador Jorge Viana, o governador Tião Viana cumpriu um papel fundamental na garantia das obras de reforma da pista de pouso e do terminal de passageiros. Ele ainda ressaltou o trabalho de outros parlamentares, como o deputado Alan Rick, nessa conquista.

Ney

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ney Amorim, destacou na sessão de ontem as ações adotadas pelo governador Tião Viana para combater a criminalidade e a violência no Estado. Ney Amorim também elogiou a postura do Ministério Público e do Poder Judiciário.

Honra

“O governador Tião Viana é um homem honrado e comprometido com nosso povo. Nesse caso registrado na noite da terça-feira, 18, as forças de segurança do Estado, sob seu comando, agiram rápido, evitando a ação de bandidos”, disse.

Verba

O Ministério Público do Estado abriu investigação para apurar desvios em repasses feitos à Santa Casa de Cruzeiro do Sul. É um novo e grande escândalo naquela cidade. Hoje em dia, nem a Santa Casa é santa.

Cunha

A prisão de Eduardo Cunha está mexendo com o país. Há grande expectativa pelos desdobramentos. Ontem, ele teria ameaçado dedurar e delatar os “traidores”. O clima é de tanta tensão que o presidente Temer antecipou a volta ao Brasil. Temer estava no Japão.

Recado

Deputada Jéssica Sales, a senhora que não foi votar pela cassação do deputado Cunha, o que teria a dizer sobre sua prisão? Vai continuar defendendo o ex-deputado ou vai se esconder nas barrancas do Juruá, outra vez?