Voo diurno entre Brasília e Rio Branco retorna em dezembro

O voo da empresa Gol Linhas Aéreas com saída de Brasília – escala em Porto Velho (RO) – e destino a Rio Branco volta a operar durante o dia a partir de dezembro. O anúncio foi feito na tribuna do Senado Federal nesta quarta-feira, 19, pelo senador acreano Jorge Viana.

Outra novidade é o retorno do voo direto entre Rio Branco e Manaus (AM). A conquista é fruto do esforço pessoal de Jorge Viana e do governador do Estado, Tião Viana, que garantiu a reforma do Aeroporto Internacional Plácido de Castro, situado na capital.

“A partir do dia 15 de dezembro, teremos um voo diário entre Brasília e Rio Branco. Sai e volta durante o dia, e nós não vamos ter que ficar reféns de voos de 24 horas para ir ou vir do Acre. É uma conquista que deu trabalho, fruto de muita negociação, resultado que compartilhamos com o povo do Acre”, destacou o senador em seu discurso.

Segundo a secretária de Estado de Turismo e Lazer, Rachel Moreira, o governo tem viabilizado novas conectividades aéreas para o Acre. “Essas ações fortalecem e desenvolvem o turismo no estado”, disse.

Rachel ressaltou ainda que o Estado tem dialogado com as companhias aéreas, com o propósito de aumentar o número de voos.

“A manutenção do voo entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul é parte dessa estratégia do governo. Nós baixamos de 25% a alíquota do combustível de querosene de aviação para 3%”, afirmou.

Trechos e horários

O voo entre Brasília e Rio Branco se inicia em 15 dezembro, às 9h45. Os bilhetes serão vendidos e anunciados em breve pela Gol.

Já o voo direto entre Rio Branco e Manaus retoma suas atividades no dia 3 de dezembro, com horário de saída previsto para as 22 horas.