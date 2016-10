Brasil é líder isolado no ranking de países com maior juros reais

Mesmo após o corte da taxa Selic, de 14,25% para 14% ao ano, o Brasil segue no topo da lista de países com maiores juros reais.

De acordo com o UOL, o segundo lugar é da Rússia, com 4,27%, na sequência vem a Colômbia, com 3,61%, Argentina com 2,55% e, em quinto lugar, vem a China, com 2,30%. Ou seja, o país só sairia do topo do ranking se houvesse um corte de 4,75 pontos percentuais.

Considerando os juros nominais, sem o desconto da inflação, a Argentina e a Venezuela aparecem na primeira e segunda posições, respectivamente.