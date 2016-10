José Aldo confirma aposentadoria após reunião com UFC

O ex-campeão peso-pena José Aldo finalmente teve a reunião que queria com representantes do UFC para definir seu futuro. O encontro aconteceu nesta quarta-feira, em Las Vegas, e não foi suficiente para mudar os planos de aposentadoria do lutador. Em entrevista, o manauara revelou que teve uma conversa muito boa, mas que nada muda.

“Foi uma ótima conversa, já tinha algo em mente. Só tenho agradecer ao UFC, Dana White e Sean Shelby. Não vim só pelo cancelamento. Tínhamos coisas para falar. Vou seguir o meu caminho e o UFC o dele. E assim o futuro vai dizer. Vim com a ideia desde o Brasil, já sei o que quero seguir. Estou como vim, com a ideia de não lutar mais”, explicou.

Aldo disse também que terá outras conversas com representantes do Ultimate e que descarta uma ação na Justiça para livrá-lo do contrato com a organização.

Recentemente, o lutador afirmou que não quer lutar em outros torneios de MMA, e que pretende migrar para o jiu-jítsu, sua modalidade de origem.