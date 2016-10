Cartaz do Miss Bumbum reproduz quadro da Santa Ceia

Se o objetivo do Miss Bumbum é chamar atenção, nada como uma boa polêmica.

Como se apenas a exposição das candidatas em trajes mínimos não fosse suficiente, a organização do concurso resolveu criar uma reprodução do quadro ‘A última ceia’, de Leonardo Da Vinci.

A tela representa a última refeição de Jesus com seus apóstolos, um momento sagrado para a Igreja Católica.

Na foto, as modelos foram colocadas em volta de uma mesa, repetindo a cena da obra de arte. O objetivo da imagem é divulgar a final do concurso marcada para o dia 9 de novembro, em São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, o organizador do Miss Bumbum Cacau Oliver postou uma foto do making of:

Apesar de polmica, a estratégia não é inédita. Em 2011, a mesma reprodução foi feita pela organização do concurso para promover o evento.