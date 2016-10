Lotofácil acumula

Ninguém acertou as 15 dezenas do concurso 1425 da Lotofácil, sorteada nesta quarta (19), em Santos Dumont (MG). As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 19 – 20 – 21 – 25.

Com o prêmio principal acumulado, a tendência é que o próximo sorteio, que acontece nesta sexta (21), pague R$ 4,5 milhões a quem acertar as 15 dezenas, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.

Confira o rateio:

14 acertos

328 apostas ganhadoras, R$ 1.810,27

13 acertos

11280 apostas ganhadoras, R$ 20

12 acertos

154433 apostas ganhadoras, R$ 8

11 acertos

891211 apostas ganhadoras, R$ 4

QUINA

Também não houve acertador na faixa principal do concurso 4212 da Quina. Confira as dezenas sorteadas nesta noite: 05 – 08 – 28 – 61 – 74.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado nesta quinta (20), é R$ 4 milhões.

Veja o rateio:

Quadra – 4 números acertados

63 apostas ganhadoras, R$ 7.131,26

Terno – 3 números acertados

5553 apostas ganhadoras, R$ 121,66

Duque – 2 números acertados

149621 apostas ganhadoras, R$ 2,48

FEDERAL

A Caixa sorteou ainda os números do concurso 05120 da Loteria Federal. Veja o resultado:

Destino – Bilhete – Valor do Prêmio (R$)

1º – 81446 – 350.000

2º – 54080 – 19.000

3º – 10085 – 16.000

4º – 78439 – 14.000

5º – 43007 – 12.012