Divulgado resultado da primeira etapa do Revalida 2016

Participantes do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Estrangeiras (Revalida) de 2016 podemconferir on-line o resultado final da primeira etapa do exame, aplicada em 11 de setembro. Também estão disponíveis os gabaritos definitivos das provas objetivas e o padrão de respostas das questões discursivas.

A segunda etapa, prevista anteriormente para 12 e 13 de novembro, foi adiada para 3 e 4 de dezembro. Nela será aplicada a prova de habilidades clínicas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do MEC responsável pelo Revalida, vai mandar as orientações de como acessar o sistema aos participantes por e-mail.

Nesta segunda etapa, o participante pode escolher o local onde fará a prova de habilidades clínicas, consideradas as opções e o limite de vagas disponíveis para cada localidade, tal como apresentados no sistema de inscrições.

Na primeira etapa do Revalida de 2016, do total de 6.541 inscritos e 6.162 participantes, foram aprovados 2.304 candidatos. Entre os países de origem do maior número de candidatos aprovados, destacam-se Cuba, com 549, e Bolívia, com 285. Do Brasil, entre os participantes com diplomas expedidos em outros países, foram aprovados 1.092 candidatos.