Sebrae no Acre e Secretaria Estadual de Educação realizam Oficina Sebrae de Empreendedorismo

Cerca de 170 proprietários de pequenos negócios, empreendedores e potenciais empreendedores do município de Rio Branco participam, entre 17 e 21 de outubro, da Oficina Sebrae de Empreendedorismo (OSE).

A OSE é uma metodologia de capacitação criada pelo Sebrae Acre que estimula empreendedores a melhorar os seus negócios através da boa gestão. Este evento em Rio Branco é uma realização da Unidade de Capacitação Empresarial do Sebrae em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre, que tem como público-alvo os empreendedores da regional do Bairro São Francisco.

As atividades envolvem diversos conhecimentos em gestão, planejamento, marketing e finanças, mobilizando os empresários interessados em melhorar seus negócios. Foram formadas turmas para que os conhecimentos aplicados na oficina fossem difundidos de maneira mais eficaz.

Além disso, a oficina também visa atrair e capacitar novos e potenciais empreendedores, preparando-os para o mercado de trabalho.

“Durante a oficina, é trabalhado bastante a gestão, vendas, precificação e o marketing. Além disso, trabalhamos bastante a organização financeira do negócio, que tem sido a maior dificuldade dos pequenos empreendedores. A OSE é uma oficina em que a pessoa vivencia os desafios de ter um pequeno negócio”, afirma Marilyn Lima, gerente da Unidade de Capacitação Empresarial.