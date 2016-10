Prefeitura envenena milhares de cães

Mais de mil cães de rua foram envenenados por servidores públicos da prefeitura de Karachi, no Paquistão, depois de denúncia que os cachorros haviam mordido crianças e mulheres.

Um total de 1.050 cães foram sacrificados nesta que é apenas a primeira fase da operação no país do Oriente Médio, que tem previsão de matar outros 2.000 cachorros.

Rehan Hashmi, presidente da jurisdição municipal, defendeu o programa de extermínio de cães dizendo que as autoridades receberam uma onda de críticas sobre as mordidas dos animais de rua.

“Se houvesse alguma outra opção, aceitaria com o maior prazer, afinal todos são seres vivos”, defendeu-se.

No Paquistão, o tema dos direitos dos animais não está presente na sociedade, mas pouco a pouco surgem grupos de veterinários e ativistas que buscam encontrar um equilíbrio para conciliar a vida dos cães ao medo de parte da população, que os consideram impuros com base em mitos religiosos.