Quarta Corrida do Servidor será realizada neste sábado

O evento faz parte das comemorações da Semana do Servidor. A corrida será realizada neste sábado, 22, e a concentração está marcada para às 16 horas, no Quiosque do Bambu, localizado no Parque do Tucumã.

A atividade que chega a sua 6ª edição é uma tradição da Semana do Servidor.

A corrida visa incentivar a prática de atividades esportivas e a socialização, bem como estimular a adoção de hábitos saudáveis para a melhoria da qualidade de vida dos servidores.

O assistente social da Secretaria de Estado de Habitação e Interesse Social (Sehab), Rigleison Alves, esteve em todas as edições da Corrida do Servidor e sempre aconselha os amigos a participar. “É uma oportunidade de interação entre as secretarias e também uma forma de valorização da saúde do servidor”, afirmou.

Além dos servidores públicos, toda a comunidade pode participar do evento que contará com Happy Hour e shows das bandas locais Zoohumanos, Caligulove e Eddie Trindade.

A corrida terá um percurso para os iniciantes e comunidade em geral de dois quilômetros, e os mais experientes poderão percorrer quatro quilômetros.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizados no local da corrida, a partir das 15 horas ou pelo endereço eletrônico http://humanizaacre.blogspot.com.br/?m=1.