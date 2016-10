Governo disponibiliza vagas para curso em pintura predial

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), abriu nesta semana inscrições para o curso de pintura predial. Ao todo, 20 vagas estão sendo disponibilizadas. Os interessados devem comparecer à SEPN, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 748. Basta levar CPF, RG e comprovantes de endereço e de escolaridade.

A carga é de 160 horas, que serão distribuídas entre aulas teóricas e práticas no prédio da secretaria, com a mediação de profissionais do Senai.

Segundo informações repassadas pelo Departamento de Negócios da SEPN, a expectativa é que a procura seja o suficiente para que a turma dê início à formação já na próxima semana.

“A secretaria sempre fez o trabalho de identificar na própria comunidade a necessidade de área de capacitações. Mas já há algum tempo que as demandas passaram a chegar até nós. E foi por causa de sugestões da população que procuramos a parceria do Senai para ofertarmos o curso, que é uma oportunidade para quem quer se profissionalizar”, frisa o secretário de Estado de Pequenos Negócios Henry Nogueira.