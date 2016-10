Governo inaugura escola Reinaldo Pereira no Rosalinda

Foi junto à energia contagiante de dezenas de crianças que o governador Tião Viana inaugurou na manhã desta quinta-feira, 20, a nova Escola Reinaldo Pereira, localizada no Residencial Rosalinda, em Rio Branco. A escola de ensino infantil é uma promessa do governador de substituir sua antiga unidade, no bairro Seis de Agosto, numa região que sofreu diversas alagações.

O investimento do governo na escola foi de R$ 2 milhões. São 13 salas, que hoje comportam quase 600 alunos do 1º ao 5º ano, mas têm capacidade para 1.200.

Também há biblioteca, refeitório, playground e sala de computação. No ano que vem a perspectiva é de que a escola já trabalhe em três turnos, comportando turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do programa de alfabetização Quero Ler.

“É uma nova escola, cheia de alegria e felicidade dos professores, diretores e alunos. No meio da crise, entregamos uma escola linda e aconchegante, ao mesmo tempo em que reformamos mais de 170 em todo o estado.

É um esforço sobre-humano, para deixar sempre claro que a educação é o farol do amanhã e das gerações que vão cuidar do Acre depois de nós”, conta Tião Viana.

Comunidade agradecida

Presente à inauguração, o prefeito Marcus Alexandre se disse satisfeito. “Viemos aqui hoje para agradecer o carinho que as crianças têm conosco. E tenho que agradecer ao governador por essa parceria que nós temos, porque estas crianças tinham que estudar no Belo Jardim, bem mais longe.”

O diretor Antonio José explica que, devido à última alagação de 2015 e à necessidade de construir uma nova escola, o ano letivo da Reinaldo Pereira se iniciou apenas em julho.

Ainda assim, tudo segue um ritmo de normalidade e, além do Rosalinda, a escola atende agora as comunidades do Jacarandá e Santo Afonso.

“A maioria das crianças desses bairros estava precisando atravessar a rodovia federal para chegar à escola em que estudavam. Agora estão todas praticamente bem pertinho de casa. É uma satisfação muito grande para a gente poder fazer parte da história dessa mudança.”

Grandes esforços

Segundo o secretário de Estado de Educação e Esporte, Marco Brandão, o Acre tem mantido uma política pública educacional em expansão, com vagas para todas as crianças do estado e se preparando agora para implantar escolas de ensino integral a partir do ano que vem.

“Estamos num período em que o governo federal tem cortado programas educacionais e diminuído os repasses, mas o governador Tião Viana cumpre sua promessa de entregar esta escola, driblando a crise e realizando novos investimentos”, conta.

O deputado estadual Daniel Zen reforça: “Hoje o governo tem cerca de 660 escolas estaduais, que comportam todos os nossos alunos. Somos o governo que vai até a última comunidade, na região mais isolada, e leva a educação para nossas crianças com a mesma garra que existe aqui”.