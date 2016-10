Motorista agride passageira dentro de ônibus por causa de troco

A polícia civil da capital vai investigar e chamar para depor, o motorista que conduzia o ônibus nº 3420, de propriedade da empresa Via Verde, que faz a linha da Fundhacre, acusado de agredir uma passageira no interior do veículo na tarde da última quarta feira.

A funcionária pública M. N.L.C, registrou queixa na delegacia da 3ª regional contra o motorista e vai acionar judicialmente a empresa pelo constrangimento e humilhação a que foi submetida dentro do coletivo.

A mulher narrou em seu depoimento prestado na especializada, que pegou o ônibus no ponto final da Fundação Hospitalar (Hospital das Clínicas), com destino ao Terminal Urbano. Ela estava na companhia de um filho de 9 anos, que presenciou toda ação, bem como outros passageiros que seguiam no mesmo carro.

” Eu peguei uma nota de R$ 5 (cinco reais) para pagar a passagem mas fui impedido de passar na roleta pelo motorista. Como o ônibus não tinha cobrador, perguntei o que tinha acontecido. Ele alegou que a nota estaria rasurada e que teria valor, e falou que se eu quisesse seguir até outro ponto de parado, podia me acomodar ali do lado do motor. Eu insisti que o dinheiro valia, mas se negou a me ouvir. Uma mulher que assistiu a tudo, se compadeceu e se ofereceu para pagar minha passagem. Quando chegamos no terminal, o motorista pediu o dinheiro e o rasgou e jogou na minha cara dizendo que nem eu nem o dinheiro valíamos nada”, contou a passageira.

A mulher ainda relatou que alguns passageiros tentaram intervir, mas o motorista mandou que todos descessem.

Indignada com a humilhação que passou, a passageira já oficializou o fato ás autoridades e disse que vai constituir advogado para cobrar uma reparação judicial.

“Isso não pode acontecer com ninguém. A gente paga uma passagem pra lá de cara e ainda tem que suportar humilhações? Vou levar essa questão a frente para evitar que novos episódios como esse voltem a acontecer”, disse ela.

A reportagem tentou por diversas vezes contato com o diretor da empresa, Aluízio Abud, mas apesar das insistentes ligações, ele não atendeu nem retornou para a reportagem.