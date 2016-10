Caçambeiros fazem ato e afirmam que estão sem receber

Alegando estarem sem receber há quase seis meses, caçambeiros bloquearam a entrada da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Rio Branco (Semsur), na manhã desta quinta-feira (20), em Rio Branco. Eles reivindicam o pagamento dos salários tanto para prestadores de serviços da Semsur quanto da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb).

O presidente do Sindicato dos Caçambeiros e Máquinas Pesadas, Júlio Farias, afirma que ao menos 400 funcionários terceirizados que prestam serviços para a Semsur e Emurb estão sem receber. Segundo ele, o montante chega há quase R$ 750 mil, já que por mês é uma média de R$ 150 mil.

Ao menos 50 caçambas foram usadas no movimento. Farias afirma que o sindicato conversou com o secretário da Semsur e que ficou acordado que até esta sexta (21) seriam pagos dois meses para os caçambeiros. O restante do valor que está em atraso seria renegociado posteriormente. Porém, a prefeitura nega que a Semsur tenha dívida com os caçambeiros e diz que não há qualquer relação contratual com a categoria. Com informações do G1.