PRF apreende quase 200 produtos diversos irregulares e motosserra em Bujari/AC

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam nesta última quarta-feira (19), um motosserra, diversos produtos alimentícios e de limpeza, durante fiscalização de rotina, realizada nas proximidades do quilômetro 157 da BR 364, sentido crescente em Bujari/AC.

Durante a abordagem ao veículo VW/VW 7.90 S, cor branca, ano 1987, com três ocupantes, os policiais da PRF revistaram o interior do caminhão e encontraram 2 pacotes de Detergente, 2 pacotes de limpa alumínio, 2,100 kg de açúcar, 1 pacote de pilha, 20 pacotes de Sabão em pó, 5 pacotes de água sanitária, 9 pacotes de Biscoito tipo Maria, 10 pacotes de Biscoito recheado, 7 pacotes de Leite, 110 pacotes de Sabão em barra, 1 unidade de Motosserra, 25 pacotes de esponja de aço e 3 pacotes de leite condensado. Ao ser indagado, o condutor de 50 anos afirmou que tinha adquirido as referidas mercadorias em diversos lugares de Rio Branco/AC e o passageiro de 52 anos de idade informou ser o proprietário das referidas mercadorias, onde pretenderia revender na cidade de Jordão/AC. Solicitado a documentação fiscal dos produtos, o passageiro apresentou o documento com inconsistências referente à mercadoria transportada.