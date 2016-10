Projetos do governo recebem R$ 2,2 milhões em emendas

O deputado federal Sibá Machado – que hoje ocupa o cargo de secretário de Estado de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis (Sedens) – anunciou nesta quarta-feira, 19, a destinação de emendas que somam R$ 2,2 milhões para projetos desenvolvidos pelo governo do Estado e que elas já estão em transição pelo Orçamento Geral da União (OGU).

São emendas que irão beneficiar a população acreana nas áreas de saúde, direitos humanos, agricultura familiar e desenvolvimento científico. Todas elas foram negociadas por Sibá ainda como deputado. Quando liberadas, serão autorizadas por seu suplente, o deputado Moisés Diniz.

“Estive em reuniões por setores estratégicos do governo, tanto com os gestores quanto a comunidade. Decidimos juntos à destinação dessas emendas, e esperamos que, com elas, serviços para a população do Acre sejam ampliados e melhorados”, conta Sibá.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) receberá a maior parte das emendas. Será R$ 1,3 milhão para utilização nos serviços de saúde do Estado, com destaque para obras em hospitais de cidades do interior.

Outra secretaria beneficiada é a de Agricultura e Pecuária (Seap). Serão R$ 600 mil para investir na aquisição de equipamentos agrícolas destinados a apoiar produtores que façam parte dos programas de agricultura familiar.

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) receberá R$ 100 mil para aplicação em programas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Já a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Sect) receberá R$ 200 mil em emendas para serem utilizadas em programas como o Hackathon e outros de estímulo ao desenvolvimento científico.