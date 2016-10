Homem baleado reage a assalto e espanta bandido

Homem é baleado duas vezes em tentativa de latrocínio, na Invasão do Pica-pau, localizado no Bairro Amapá, no Ramal do Pica-pau. O fato ocorreu por volta das 10h e 30min de quinta-feira, 20, quando um jovem armado com um revolver de calibre 38, tentou assaltar Marcos Adelson, 35, que estava em uma mercearia.

O proprietário do comércio, Francisco Ferreira conta que conversava com Marcos, quando o assaltante chegou e pediu um pacote de biscoito e um refrigerante. “Ele chegou ao comércio e pediu um biscoito e um refrigerante, quando pensei que ele ia pegar o dinheiro ele puxou o revólver e pediu a chave da moto para Adelson”, conta o comerciante.

Adelson tentou fugir, e entrou para do terreno da mercearia, mas foi baleado duas vezes nas costas. Depois, ele reagiu contra o assaltante, o desarmou, e o enfrentou em uma luta corporal. Adelson ainda efetuou disparos contra o bandido, mas, as testemunhas não sabem se ainda havia bala na arma.

Após cerca de cinco minutos de luta corporal o assaltante levantou, correu, pulou a cerca da propriedade, fugiu a pé e se escondeu dentro da invasão. A moto Honda NXR Bros, de Adelson não foi levada pelo bandido.

Moradores das redondezas relataram que o bandido buscou por ajuda, mas populares não atenderam ao pedido. Policiais Militares realizaram buscas no local, mas até às 12 horas ainda não haviam encontrado o autor dos disparos.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o atendimento de Adelson já na saída do Ramal do Pica-Pau, ao ser interceptada pelo motorista de um veículo que levava a vítima para o hospital. Marcos recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

No Huerb, a vítima foi imediatamente encaminhada para a sala de cirurgia em estado crítico. A irmã de Marcos, Marliene Pontes, 31, conta que o irmão sangrava pela boca no caminho até o hospital.

Marliene diz que Marcos Adelson é trabalhador de carteira assinada e sem passagem pela polícia. Ela reclama de falta de segurança no bairro, e conta que diversos assaltos ocorrem nas proximidades. “Falta polícia, segurança e iluminação”, critica.

Selmo Melo/Natan Peres