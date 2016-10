Mulher de 24 anos é executada em ramal na estrada do Mutum, nona vitima em menos de sete dias

No início da tarde desta quinta-feira (20), a Polícia e SAMU foram acionados para atender uma ocorrência no ramal do Canavial, localizado na altura do km 06 da estrada do Mutum, de uma mulher que teria sido vítima de disparos de arma de fogo.

Quando a equipe de suporte avançado do SAMU chegou ao local a vítima já estava morta.A vítima Simone Barreto de Almeida, de 24 anos, foi alvejado com pelo menos quatro tiros, no ouvido, braços e perna. Um dos tiros teria quebrado a perna da vítima.

De acordo com informações da polícia, a vítima era casada com um homem identificado por Bruno, integrante de uma facção criminosa que atua no Acre e vários outros estados do país, e que o casal residia no bairro Alto Alegre, onde na manhã deste quinta-feira, Simone e o irmão que não teve o nome revelado foram sequestrados por um bando de uma facção rival, quando estavam em frente a um Posto de Saúde no bairro Tancredo Neves.

O casal de irmãos foi levado para o ramal do Canavial, a princípio o objetivo dos criminosos era força que Simone ligasse para o marido, pois o bando tinha a intenção de executar o marido de Simone e não ela.

A mulher teria ligado diversas vezes para o marido, mas ele não atendeu às ligações e os criminosos começaram a acreditar que Simone não estaria ligado para o número certo e decidiram matá-la.

Quando começaram a atirar em Simone que ela tentou correr, o irmão aproveitou e entrou em um matagal, depois atravessou uma fazenda onde pediu ajuda aos moradores da região.

Quando o SAMU e a Polícia chegaram ao local os bandidos já haviam fugido e o irmão da vítima retornou a ligação para a Polícia informando onde estava escondido e pediu ajuda.

O delegado da Polícia Civil, Robert Alencar esteve no local do crime, ouviu informalmente o irmão da vítima e afirmou ser esse o nono crime com características de execução registrados desde sexta-feira (14).

O delegado afirmou também que a vítima Simone Barreto teria passagem pela polícia e estaria com Mandado de Prisão Preventiva em aberto, mas não explicou o crime cometido pela mulher.

Selmo Melo