Coluna Acre em Foco

Tensão em Brasília

O clima de apreensão e temor com a prisão de seu recente ex-presidente Eduardo Cunha, só aumentou nesta quinta-feira no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, onde o agora prisioneiro da Lava Jato cultivou mais de 300 deputados como aliados nos últimos anos até ser cassado a pedido do Conselho de Ética da casa.

Delação premiada

A pressão sobre atuais e ex-aliados de Cunha aumentou depois da notícia vinda de Curitiba (PR) de que o ex-deputado do PMDB do Rio de Janeiro contratou, em seu segundo dia na prisão na Lava Jato, o advogado Marlus Arns, considerado especialista em fechar acordos de delação premiada na capital paranaense.

Pressão na família

Eduardo Cunha contratou o advogado depois que soube que a força-tarefa da Lava Jato divulgou acusações que atingem Cláudia Cruz, sua esposa, e seus filhos Danielle e Felipe, que teriam cometido, segundo os procuradores, os crimes como lavagem de dinheiro, além de terem se beneficiado da corrupção do marido e do pai.

Até Michel Temer

Segundo divulgaram ontem vários sites do país, sem prazo para deixar a prisão, a delação do ex-presidente da Câmara será inevitável e deve derrubar boa parte do seu partido, o PMDB, uma centena de deputados e provavelmente até mesmo o antigo parceiro e hoje presidente golpista Michel Temer.

Cúpula do PMDB

“Uma delação de Cunha pode atingir mais de 100 deputados que eram financiados por ele, praticamente toda a cúpula do PMDB e o próprio presidente Michel Temer, de quem Cunha foi um dos mais próximos parceiros nos últimos anos”, assinalou nesta quinta o site Brasil 247.

Moreira Franco

Segundo lembrou o site, muito repercutido nas redes sociais, Eduardo Cunha já afirmou, no entanto, que pretende começar por Moreira Franco, que cuida do programa de atração de investimentos de Temer, e por Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que colocou sua cassação na pauta da casa.

Gilmar Mendes

Outra grande novidade na capital federal foi o fato da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) ter protocolado ontem na Procuradoria-Geral da República (PGR), pedido de investigação e abertura de ação penal contra o ministro Gilmar Mendes, do STF, apontado como o maior apoiador do golpe contra a ex-presidenta Dilma.

Abuso de autoridade

O pedido se refere às acusações feitas pelo presidente do Tribunal Superior (TSE), em sessão plenária na corte, que juízes e promotores “chantageiam” autoridades, praticando abuso de autoridade. Segundo a entidade, as expressões usadas por Gilmar Mendes “constituem uma acusação criminosa a promotores e a juízes, o que, evidentemente, merece repulsa”.

Infração penal

“As afirmações do ministro podem ser configuradas como infração penal”, de acordo com avaliação da Frentas, que considera não ser “possível aceitar a acusação feita de forma generalizada contra agentes públicos que atuam no combate à corrupção no País”.

Cultura da delação

Enquanto isso, o ex-ministro da Educação, Aloizio Mercadante, divulgou nota ontem criticando duramente a nova postura do Ministério da Educação, que estaria incentivando uma cultura de delação nas universidades, transformando profissionais do setor em agentes de informação e de delação.

Leo de Brito

Na Câmara, o deputado federal Leo de Brito, manifestou grande contentamento pela vitória obtida pela força-tarefa que comandou em Brasília para fazer o Tribunal de Contas da União (TCU) rever a suspensão dos benefícios da reforma agrária, que há seis meses vinha prejudicando gravemente quase 600 mil famílias de agricultores familiares dos projetos de assentamento do Incra, sendo 25 mil famílias no Acre.