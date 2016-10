Coluna Bom Dia

Rebelião

A rebelião de ontem à noite no presídio mostra com clareza o tamanho do problema gerado pela guerra de facções. Até o fechamento da coluna, o clima era de tensão e o que se sabe é que havia tiroteio dentro e fora da penitenciária.

União

A ação de ontem confirmou a união entre Bonde dos 13 e PCC contra Comando Vermelho. Até nisso o Acre é diferente. Em todo o país, os grupos regionais criminosos se unem ao CV. Aqui, o PCC dominou a facção local.

Armas

Até ontem à noite, o que se dizia é que bandidos ligados ao Bonde dos 13 fizeram uma ação chamada “cavalo doido” na hora da refeição, tomaram armas de agentes penitenciários, que ficaram de reféns e foram para outro pavilhão atacar presos ligados ao Comando Vermelho.

Mortos

Há mortos e feridos. Só não foram mais vítimas porque as forças de segurança invadiram a área para conter a rebelião.

Controlado

Por volta das 20 horas, a situação já estava controlada em dois dos três pavilhões rebeldes. Mas, a tensão continuava.

Chama a polícia

A nota interessante foi a declaração da irmã de um preso do pavilhão H, que disse que o irmão ligou de um celular de dentro da cela pedindo para que ela chamasse a polícia porque tinham cortado a luz e ele estava com medo de morrer. Pois é, na hora do aperto, até bandido preso chama a polícia.

Recursos

O Governo do Estado recebeu ontem R$ 3 milhões do Ministério da Justiça, mas para serem aplicados em outras áreas, não na questão penitenciária diretamente. Mas, já é um alento.

Blitz

A informação ontem à noite é que as forças de segurança passariam a madrugada fazendo blitzen em vários pontos da cidade. Uma presença ostensiva.

Manual

O que diz o manual de Segurança em presídios? Em situações de perigo, de risco, os presos devem ficar dentro das celas, sem saídas, sem banho de sol, sem regalias. As celas trancadas e vigiadas. Houve evidente falha de segurança, que deve ser investigada.

Na cabeça

O que será que o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) tem na cabeça? Não é possível que ele busque prejudicar toda a população do Vale do Acre porque tem o capricho de não admitir que o Governo do Acre receba alguma migalha do Governo Federal.

Democrata?

O grande democrata Luiz Gonzaga quer obrigar o Governo Federal a fazer passar pela bancada dos partidos de oposição do governo estadual todas as verbas, os projetos, as liberações e as obras. Por quâ? Será algo republicano ou há interesses mais pessoais nisso?

Anel

Gonzaga, junto com o deputado Rocha e a bancada do PMDB querem impedir que o governo do estado, por meio do Deracre, participe da obra do anel viário do entorno de Brasileia, uma obra fundamental para a região. Só para que não venham verbas para o governador Tião Viana.

Origem

Deve ser porque o deputado é do Juruá e não precise passar pela região do Alto Acre. Mas vá explicar aos eleitores de lá que o PSDB é contra a obra. Vá se aconselhar com o prefeito eleito Zum, de Assis Brasil, para ver se ele concorda com essa indecência. Para o deputado, melhor não ter a obra do que o governo participar.

Quanto pior

É a velha política do quanto pior, melhor. Talvez isso explique a razão da oposição ficar 20 anos fora do poder no estado.

Não entrou

Tentaram cooptar o senador Gladson Cameli para que ele ajudasse a vetar a construção do anel viário. Mas Gladson, que conhece o problema, se recusou a entrar na jogada. E lembrou aos raivosos oposicionistas que o governo acreano, na verdade, é o responsável por viabilizar a construção.

Projeto

Gladson contou que o governador Tião Viana mandou doar o projeto executivo do anel viário, o que permitiu a liberação dos recursos de R$ 120 milhões ainda este ano. Se isso não fosse feito, o Acre perderia o dinheiro e a estrada, de 30 km, não sairia tão cedo.

Radical

Para parte raivosa e derrotada oposição, nada disso importa. Eles querem saber é se fulano ou beltrano têm inclinações petistas, se pregou adesivo, querem ser fiscais de consciência. Logo o PSDB que, ao início do governo Temer dizia que não queria cargos, que ficaria independente. Pois é, agora, é tudo por uma boquinha.

Manifestação

Coisa parecida com isso aconteceu na manifestação dos policiais na Esplanada do Palácio. Deputados estaduais oposicionistas, como Eliane Sinhasique e Gehlen Diniz estavam lá apoiando, insuflando contra o governo. Até que os policiais começaram a protestar contra a PEC 241 que congela os repasses à segurança. Os aliados de Temer botaram o rabo entre as pernas e saíram à francesa. Se escafederam.

Boa companhia

Muita gente que não tem o que fazer criticou o governador, dizendo que ele, ao condenar o contingenciamento do Fundo Penitenciário, no valor de R$ 2 bilhões, queria por a culpa no presidente Temer pela crise de segurança do estado. Pois o governador está em boa companhia.

OAB

Ontem, a OAB nacional disse exatamente a mesma coisa, que a situação é insustentável, que os estados estão sufocados e exigiu que o governo federal libere o dinheiro, o que, aliás, já consta em decisão do STF, que não vem sendo obedecida pelo Kojak do Ministério da Justiça.

STF

Também a presidente do STF, Carmem Lúcia, criticou a retenção desse dinheiro. Aliás, assim que a ministra tomou posse, o governador Tião Viana esteve em audiência com ela cobrando exatamente essa verba, que é fundamental para os estados.

Governadores

O governador Tião Viana vai pedir uma reunião com seus colegas de Rondônia, Confúcio Moura e do Amazonas, Omar Aziz, para debater uma denúncia que as forças de inteligência do estado descobriram. Uma conexão via Lábrea para tráfico de drogas, armas e madeira ilegal.

Lábrea

A conexão usa o caminho do rio Purus até aquele município e, de lá, ramais e estradas vicinais para escoar o que vem do sul e levar o que sai daqui, tanto para o sul do país como para a costa do Pacífico. É coisa grande e exige uma intervenção conjunta dos estados que compartilham a fronteira amazônica.

Revolta

Basta o setor de segurança apertar a fiscalização sobre as cadeias, com operações pente-fino, com “baculejos” em celas para que os presos façam protesto, para que familiares fechem estradas e ruas. Essa não!. É dever do estado promover essas ações. Quem está preso tem o direito à integridade física, mas não a impedir a revista das celas e à contenção de uso de armas, drogas e celulares.

Ratos e baratas

Hoje não haverá expediente nem na Assembleia Legislativa nem nas dependências da Seaprof. Não é feriado, não, apenas medida de precaução para que seja feita a dedetização dos dois locais, para extirpar os ratos e as baratas…

Demissões

Chegou a vez de Santa Rosa do Purus entrar na onda das demissões. Ontem, o prefeito em exercício, Waldemir Pinheiro Kaxinawa – o titular Rivelino Mota está preso – assinou e mandou publicar no Diário Oficial 33 demissões de servidores e cargos de confiança.

Bilhão

O TCE do Amazonas identificou na prestação de contas anual, contratos e pagamentos do governo daquele estado no valor de R$ 1,1 bilhão com a empresa Andrade Gutierrez. Há muita coisa para vir á tona.

Anel

Mas o caso do dia, ontem, foi a história do anel de brilhantes no valor de R$ 800 mil que o ex-governador Sérgio Cabral deu para sua esposa durante viagem a Mônaco. Com o singelo detalhe que a joia foi paga pelo empresário Fernando Cavendish, dono da Construtora Delta..

Notas

O empresário foi “convidado” a pagar o mimo para a primeira dama, mas guardou a nota de compra, a fatura do cartão de crédito e a foto da senhora usando a joia e ontem dedurou tudo. R$ 800 mil por um anel. O ex-governador Sérgio Cabral é mesmo o Senhor do Anel.

Basa

Mais de 200 servidores do Basa estão dispostos a aderir ao programa de aposentadoria e demissão incentivadas da instituição financeira. Muitos antecipando os temores pela Reforma da previdência. Há muitos servidores do Acre nessa lista.

Repercussão

A grande imprensa e sites alternativos repercutindo muito o encontro sobre a Ayahuasca no Acre. Com enfoque bastante positivo, por sinal. É a cultura tradicional que merece respeito e atenção.

Nostalgia?

Conforme a coluna noticiou primeiro, há muito mais que nostalgia nas últimas postagens de Binho Marques. Ele tenta – acreditem – ser candidato a governador em 2018 está cada vez mais certo que vai chegar lá.

FPA

Dizem que Binho Marques pode ser o candidato da Rede Sustentabilidade, mas o que ele sonha é com um convite da Frente Popular. Vai esperar sentado. Em Brasília. Esse convite nunca chegará.

Fiscalização

Os produtores beneficiários do Programa de Vendas em Balcão no Acre serão fiscalizados pela Conab a partir desta semana. Os fiscais irão conferir a veracidade das informações fornecidas pelo beneficiário no ato do seu cadastramento, como o tamanho do seu plantel.

Turbinas e…

Uma 50ª turbina está sendo testada e tem capacidade de produzir 69,59 megawatts na hidrelétrica Santo Antônio. Dessas, seis turbinas adicionais irão gerar 417 megawatts só para Rondônia e Acre.

…apagões

Mas os apagões continuam nas Terras de Galvez. Só esta semana foram quatro em Rio Branco.

