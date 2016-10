Guerra de facções no FOC deixa três mortos e 20 feridos

Revanche é o motivo apontado pela rebelião no complexo presidiário de Rio Branco, de acordo com informações do secretário de Estado Segurança Pública do Acre, Emylson Farias, em coletiva de imprensa na noite de quinta-feira, 20. O confronto foi motivado pela morte de seis pessoas vinculadas ao Bonde dos 13 durante o dia (fora do presídio), por membros do Comando Vermelho.

Por vingança, membros do Bonde dos 13 subornaram dois agentes penitenciários que os forneceram armas dentro do presídio. Com o armamento, os detentos se rebelaram e mataram três integrantes do Comando Vermelho e outros 20 detentos foram baleados. Dos feridos, 11 foram encaminhados para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), sendo que um dos detentos ferido morreu na emergência da (Huerb).

Os dois agentes penitenciários estão presos, de acordo com o governador do Acre, Tião Viana. Todo o presídio está sob controle do Estado. A rebelião, que teve início por volta das 18 horas, teve fim às 20h30min, segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, Emylson Farias.

Além dos policiais militares e dos agentes penitenciários, a ação de retomada do presídio contou com o apoio e a presença do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e da Vara de Execuções Penais.

Não houve fuga de detentos, segundo o secretário de Segurança, o que foi evitado pela presença de homens armados nas muralhas.

Diferente dos presos da Unidade Penitenciária 4, os detentos do FOC não serão liberados e nem remanejados para outra unidade prisional. Farias diz que pedirá o endurecimento do tratamento dos privados e liberdade e até a proibição e visitas posteriores.

Os 25

Com relação aos 25 criminosos do Comando Vermelho que estão no Acre para efetuar execuções, Tião Viana diz que o objetivo da polícia é prender o grupo. Viana afirmou que o trabalho da inteligência está avançado.

“Estamos bem avançados nesse trabalho de inteligência”, relata. O governador afirma que o Estado está tomando todas as medidas e que sairá vitorioso no combate destes criminosos.

Mais recursos

Tião Viana entrou em contato com o Ministério da Justiça e conseguiu a liberação de R$ 3 milhões do Fundo Penitenciário. A verba será liberada nesta sexta-feira, 21, segundo o governador. Com o dinheiro, o Estado poderá melhorar a estrutura dos presídios e os equipamentos de trabalho dos agentes penitenciários.

Segurança garantida

O governador disse ainda em coletiva que a segurança da população está garantida e que só morreram nos últimos dias pessoas com ligação criminosas. “Garantia plena de segurança, nenhum cidadão afetado que não tenha ligação com o crime. Estamos com o policiamento ostensivo nas ruas”, garantiu Tião.

No entanto, ele lembra que não pode é haver um ambiente de terrorismo, e pede para que as pessoas não divulguem notícias falsas nas redes sociais.

Natan Peres/Selmo Melo