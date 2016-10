Número de participantes de consórcios cai 2,1%

A quantidade de participantes ativos em consórcios no país, em agosto, totalizou 7 milhões. O resultado é 2,1% inferior aos 7,15 milhões contabilizados no mesmo mês em 2015. Os dados, divulgados hoje (20) são da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac). As informações são da Agência Brasil.

As vendas de novas cotas, no acumulado do ano, também tiveram retração. A queda foi de 8,4%: 1,42 milhão de janeiro a agosto de 2016 contra 1,55 milhão em igual período do ano passado.

Em contrapartida, os dados mostram que, desde maio, o setor tem reagido. Foram 221 mil novas adesões nos últimos quatro meses, que fizeram com que o número de consorciados ativos chegasse em 7 milhões.

“Pelo terceiro mês consecutivo e com recorde, a alta nas adesões mensais nos permite concluir que os consumidores estão planejando mais suas compras, em especial de veículos, paralelamente à diminuição na concessão de créditos para financiamentos”, disse Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da Abac.

“Apesar de a economia ainda não ter sinalizado efetiva recuperação e o desemprego ainda registrar aumento, aqueles que se sentem seguros e estão preocupados com o futuro têm considerado o consórcio como alternativa. Desta forma, acreditamos que o setor como um todo poderá seguir apresentando melhores resultados em relação ao ano passado”, acrescentou.