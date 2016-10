Weverton é convocado para jogos contra Argentina e Peru

O técnico Tite convocou na manhã desta sexta-feira (21) a seleção brasileira que vai enfrentar a Argentina e o Peru em partidas válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Dois jogadores que vivem um momento importante na reta final do Brasileirão foram chamados pelo treinador: o goleiro Muralha, do Flamengo, e o atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras. Os clubes desses atletas estão na disputa pelo título do campeonato nacional. E Tite falou sobre isso.

” Preservar bom senso e responsabilidade. Posso não convocar dois nomes do Fla ou do Palmeiras, desde que tenham msm nível”, comentou o treinador, de acordo com o Globoesporte.com.

O Brasil enfrenta a Argentina no dia 11 de novembro, no Mineirão, e o Peru no dia 16 seguinte, no Peru.

Confira a lista de convocados abaixo:

GOLEIROS

Alisson – Roma

Muralha – Flamengo

Weverton – Atlético-PR

ZAGUEIROS

Gil – Shandong

Marquinhos – PSG

Miranda – Inter de Milão

Rodrigo Caio – São Paulo

Thiago Silva – PSG

LATERAIS

Daniel Alves – Juventus

Fagner – Corinthians

Filipe Luis – Atlético de Madrid

Marcelo – Real Madrid

MEIAS

Casemiro – Real Madrid

Fernandinho – Manchester City

Giuliano – Zenit

Lucas Lima – Santos

Paulinho – Guanghzou

Philippe Coutinho – Liverpool

Renato Augusto – Beijing

Willian – Chelsea

ATACANTES

Douglas Costa – Bayern

Roberto Firmino – Liverpool

Gabriel Jesus – Palmeiras

Neymar – Barcelona