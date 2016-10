PRF flagra dupla com 12 kg da substância cocaína em Xapuri/AC

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou dupla portando aproximadamente 12 quilos da substância análoga à cocaína, nesta última quinta-feira (20). A ação foi realizada na altura do quilômetro 237 da BR 317, sentido decrescente em Xapuri/AC.

Às 20h15, os agentes da PRF abordaram o veículo I/CITROEN/C4 PALLA S2, cor prata, ano 2010, conduzido por um homem de 30 anos de idade, na companhia do passageiro de 36 anos. Averiguado a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista, os policiais constataram indícios de falsificação, constando invalidez nos sistemas. Levantado suspeitas nos policiais, estes efetuaram revistas no porta malas do veículo e encontraram 12 embalagens envoltas em fitas adesivas incolores e coloridas, com peso aproximado de 12kg de substância com características de cocaína. Questionado a respeito, o passageiro afirmou que tinha adquirido a substância na cidade de Brasiléia/AC e transportaria até a cidade de Rio Branco/AC.