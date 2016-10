Governo adota medidas emergenciais para combater briga entre facções

O Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) informa que as unidades penitenciárias da capital estão atuando com toda intensidade para garantir a integridade física da população e dos agentes, policiais e reeducandos.

Em vários lugares do país está ocorrendo disputa por território entre organizações criminosas que têm como principal foco atingir os presídios, não sendo diferente no Acre.

Porém, com a troca de informações entre os serviços de inteligência, foi possível evitar uma tragédia maior durante os incidentes ocorridos nos presídios da capital.

Medidas emergenciais

A segurança nas unidades penitenciárias Francisco D’Oliveira Conde (FOC), Unidade Provisória 04 (UP-4) e Antônio Amaro foi reforçada com militares que estavam de sobreaviso para que, junto com os agentes penitenciários, garantam a segurança do local.

As visitas aos presídios da capital foram suspensas. As unidades do interior estão em estado de alerta, porém, até o presente momento, nenhum incidente foi registrado.

As revistas, que já são procedimentos rotineiros, estão sendo realizadas em celas e pavilhões de todos os complexos.

Situação atualizada

Dois agentes penitenciários ficaram feridos durante a rebelião ocorrida em três pavilhões. Ambos estão fora de perigo.

O SISP se solidariza aos servidores e enaltece o trabalho realizado na noite desta quinta-feira, 20.

Cerca de 20 reeducandos foram feridos e conduzidos ao Hospital de Urgência e Emergência (Huerb).

Durante a rebelião, três reeducandos morreram na FOC, e um, no Huerb.

Dois agentes estão sendo investigados por ter fornecido três armas aos detentos que iniciaram o conflito e renderam as equipes de plantão.