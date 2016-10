PRF apreende medicamentos sem documentação fiscal

Durante operação de rotina realizada no quilômetro 10 da BR 364, os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 200 unidades de medicamentos sem documentação. A ação ocorreu nesta última segunda-feira (17), sentido decrescente em Acrelândia/AC.

Por volta das 23 horas, a equipe da PRF abordou o veículo SR/FACCHINI S, cor branca, ano 2005, conduzido por um homem de 39 anos de idade. No momento da revista no interior do veículo, os policiais encontraram 200 unidades de medicamento da marca Cialis, em 50 cartelas, desprovidas de documentação fiscal. Ao ser indagado, o motorista afirmou aos policiais que tinha adquirido os medicamentos de uma pessoa desconhecida, na saída da cidade de Rio Branco/AC sentido Porto Velho/RO e entregaria a um amigo. O abordado informou também que não iria receber nenhuma gratificação pelo transporte.