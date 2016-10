Solenidade de Outorga das Ordens do Mérito Comercial do Acre homenageia personalidades

Como uma forma de homenagear personalidades que fizeram a diferença no cenário econômico, político e comercial, representantes integrantes do Sistema Fecomércio/Sesc Senac realizaram, na noite da última quinta-feira, 20, a Solenidade de Outorga das Ordens do Mérito Comercial do Acre, Amazonas e Amazônia. O evento foi realizado no Buffet Afa Jardim e contou com a participação de presidentes, superintendentes e assessores jurídicos e diretores regionais das federações componentes da Amazônia Legal.

A Ordem foi instituída por meio da portaria nº 001/2011, artigo 1º do estatuto, datado em 16 de maio de 2011, e destina-se a agraciar pessoas físicas, jurídicas e organizações nacionais e internacionais que se destacam nos segmentos empresarial, cultural, científico, político, jurídico, religioso, social e na defesa da livre-empresa. A homenagem é constituída em seis graus: Gran Colar, Gran Cruz, Gran Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

O presidente da Fecomércio/AC, Leandro Domingos, reiterou a relevância da condecoração, lembrando que esta é a primeira vez que três Ordens são concedidas em uma solenidade. “Para nós, da Fecomércio/AC, é um privilégio vivenciar este momento, outorgar personalidades que fizeram a diferença no nosso Estado e em outros da Amazônia Legal uma homenagem tão importante”, disse.

Um dos homenageados foi o governador do Acre, Tião Viana, na ocasião representado pela vice-governadora, Nazareth Araújo. “É uma honra muito grande receber uma medalha tão expressiva neste momento de união entre os estados integrantes da Amazônia Legal. Percebemos o quão necessário é vivenciar este momento e perceber que estamos no caminho certo”, complementou.

O presidente da Fecomércio/PA, Sebastião Campos, recebeu a honraria da Ordem do Mérito Comercial da Amazônia, sendo condecorado Gran Cruz. Durante entrevista, comentou que homenagens como esta ajudam a incentivar o trabalho realizado para o crescimento da Amazônia.

“Fiquei extremamente lisonjeado por ter recebido este grau, e agradeço a todos os presidentes. Este encontro, o Fórum da Amazônia Legal, tem sido muito importante porque nós, à medida que fazemos isso, nos integramos ainda mais. Trocamos experiências e informações, além de termos a oportunidades de discutir os problemas. A Amazônia sempre foi deixada de lado, e esta ação que faz com que nós possamos trazer para nossa região novos olhares para o desenvolvimento do comércio”, definiu.

A Solenidade de Outorga das Ordens do Mérito Comercial do Acre, Amazônia e Amazonas faz parte da programação do XXIV Fórum da Amazônia Legal que é sediado pela Fecomércio/Ac, e acontece entre os dias 20, 21 e 22 de outubro, no Resort Hotel.

Confira, abaixo, a lista de condecorados:

Ordem do Mérito Comercial do Acre

Pedro José Pereira das Neves – Comendador

Wilmar Cesário Rosa – Comendador

Roberto Alves Moura (in memorian) – Comendador

Alberto José Kairala Sfair – Comendador

Ordem do Mérito Comercial do Amazonas

Sebastião Afonso Viana Macedo Neves – Gran Cruz

Leandro Domingos Teixeira Pinto – Gran- Cruz

Ordem do Mérito Comercial da Amazônia

Sebastião de Oliveira Campos – Gran-Cruz

Itelvino Pisoni – Gran-Cruz

Luiz Gastão Bittencourt Silva – Comendador