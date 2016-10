Acre é sucesso de público em feira de artesanato em SP

A Feira de Artesanato Brasil Original segue até o domingo, 23, no Centro de Exposições Anhembi, em São Paulo. O estande do Acre já é sucesso de público, com a exposição do trabalho de 94 artesãos.

Esta é a primeira edição da feira. Graças ao investimento do governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN) e à parceria do Sebrae Nacional e Sebrae Acre, a presença do artesanato acreano é expressiva no local.

De acordo com a coordenadora do Artesanato Acreano, Marilda Brasileiro, só no primeiro dia de evento, centenas de pessoas passaram pelo estande do Acre, que comercializou quase R$ 95.000, com a venda de mais de 500 peças artesanais. Entre cargas que foram por via aérea e terrestre, o valor total chega a R$ 560.000.

A feira reúne expositores de 26 estados brasileiros, sendo além de uma oportunidade de negócios para os profissionais do segmento, a chance de descobrir tendências, novas técnicas de design e acesso a microcrédito, entre outros benefícios que estarão disponíveis durante palestras e oficinas, que têm foco no fortalecimento dos pequenos negócios.