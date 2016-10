Workshop integra Planejamento Estratégico do MP brasileiro no Acre

Seguiu pela tarde dessa quinta-feira (20), a programação do Workshop de Indicadores Estratégicos Nacionais com representantes de todas as unidades do Ministério Público brasileiro. A Reunião de Acompanhamento Tático-Operacional (RAT), que seria realizada no período da tarde, foi adiada em razão do alinhamento do conteúdo do workshop com o da reunião de gestão.

“O que temos aqui é uma confraternização do MP brasileiro em busca de resultados em prol do cidadão e da sociedade, com a integração do Planejamento Estratégico Nacional com o dos MPs dos estados e da União”, ressaltou o procurador-geral de Justiça do Acre, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto.

No período da tarde, o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Orlando Rochadel, ministrou a palestra ‘Inovar para o Cidadão: o desafio de criar experiências que gerem valor’. Ele destacou os princípios do Planejamento Estratégico, contextualizando com os princípios que regem o Serviço Público Brasileiro: Continuidade, Generalidade, Eficiência, Modicidade e Cortesia.

Rochadel destacou que todo cidadão deve ter acesso à prestação do serviço público sem qualquer discriminação, privilégio ou abusos de qualquer ordem.

“O atendimento deve ser estendido ao maior número possível de interessados, sendo que todos devem ser tratados isonomicamente. O setor administrativo, orçamentário etc. que não atinge a todos com isonomia, igualdade, não serve, pois não está cumprindo seu papel. As pessoas mais difíceis de serem servidas são as que mais precisam ser servidas”, afirma Rochadel.

Para ele, o serviço público e seus indicativos devem passar por avaliações periódicas e os indicadores devem trazer requisitos de qualidade, resultados alcançados e transformação social, com modernidade e atualizações.

“Isso é fundamental e nos dá eficiência. Porém, nada substitui o contato pessoal, o olho no olho”, diz.

Conselheiro diz que não existe independência funcional para se omitir de cumprir dever

Sobre a independência funcional dos membros do Ministério Público, Rochadel é categórico ao afirmar que a autonomia é interpretada de forma equivocada por muitos membros do MP brasileiro.

“Nossa independência funcional refere-se a situações de agir sem pressão externa ou interna. Não é liberdade para não trabalhar. É liberdade para agir; não para se omitir. É sobre argumentar dessa ou de outra maneira; dar esse ou outro encaminhamento”. E acrescenta: “Não existe independência funcional para se omitir de cumprir seu dever”.

Para atender, é necessário estratégia

O coordenador do Fórum Nacional de Gestão do CNMP, Paulo Roberto Gonçalves Ishikaura falou sobre fórum e seus indicadores e sobre a Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP.

“A comissão coordena o trabalho de formulação de indicadores de desempenho, a troca de experiências em gestão com as unidades do MP e a análise de indicadores e estratégias. Precisamos mostrar nosso valor por meio da prestação de serviços e, para atender, é necessário estratégia”.

Plano estratégico e transparência

O secretário de Gestão Estratégica do CNMP, Weskley Rodrigues dos Santos, falou sobre Gestão por indicadores e a experiência do CNMP.

Segundo ele, a evolução do planejamento estratégico consistiu no tripé Desafio (2010), Modelo (2012-2015) e Excelência (2015-2017).

“Devemos sempre melhorá-lo com o intuito de aumentar sua efetividade e a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Além disso, acredito que um bom Plano Estratégico reflete uma maior transparência sobre a atuação da instituição”.

C orregedoria: Agente que molda padrões

O presidente do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais do MP e corregedor-geral do MPRS, procurador de Justiça Ruben Giugno Abruzzi, ministrou a palestra ‘Corregedoria e Controles Internos’.

Ao discorrer sobre o funcionamento da Corregedoria, responsável pela orientação e fiscalização dos membros do MP, ele afirmou que o órgão é, muitas vezes, incompreendido pelos próprios membros do MP.

“Ela é essencial para que o Ministério Público realize a sua missão constitucional. Eu costumo ter uma definição própria de Corregedoria. Entendo que ela é o grande agente que molda os padrões não só de eficiência, mas de moralidade na atuação do MP”.

Em relação aos controles internos, Abruzzi afirmou que a Corregedoria não tem o poder absoluto fiscalizatório sobre a atuação do MP. “Ela sofre controles internos por parte de órgãos da administração do próprio MP e, também, controles externos por parte do Conselho Nacional do Ministério Público”.