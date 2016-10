Homens também precisam se proteger do HPV

Uma pesquisa em andamento há 11 anos, com mais de 4 mil voluntários do Brasil, Estados Unidos e México, revela como o Papiloma Vírus Humano (HPV) atua no organismo masculino. De acordo com o estudo Human Papillomavirus Infection in Men (HIM), homens de 18 a 70 anos de idade apresentam infecções pelo vírus na região genital com frequências elevadas e constantes ao longo da vida.

Os resultados apontam que os homens brasileiros têm mais infecções por HPV do que mexicanos ou norte-americanos. Em torno de 72% dos brasileiros apresentam HPV na região genital, comparado a 62% dos mexicanos e 61% dos americanos. Os tipos de HPV mais frequentemente encontrados até o momento nos homens foram o HPV 6 (associado à maioria das verrugas genitais) e o HPV 16 (associado a uma proporção significativa de tumores de pênis, ânus e suas lesões precursoras). O Brasil foi o país que registrou as maiores taxas de infecção por HPVs de baixo e alto risco de câncer.