Polícia prende autor de áudio que ameaçava Boca do Acre de vandalismo

Foi uma brincadeira de muito mau gosto por parte de Klévio Ferreira Furtado, conhecido como Zenga, 21 anos. No início da noite de ontem, quinta-feira (20) um áudio amedrontou toda a cidade. Na gravação, a voz, que se passou por um criminoso do estado do Acre, dizia que o próximo destino do vandalismo e das mortes seria Boca do Acre.

Tudo não passou de um trote feito pelo ‘brincalhão’ acima citado, que aproveitou o momento de violência extrema vivido na capital acreana, para fazer uma brincadeira. O pândego foi encontrado pela polícia e detido para investigações.

Segundo informações do Investigador de Polícia Civil, Luciano Sena, Klévio vai responder a um Termo Circunstanciado de Ocorrência por apologia ao crime, previsto no art. 287, do Código Penal

Luciano explicou como chegaram até a autoria do áudio. “Trabalhamos em parceria com o sistema de inteligência do Acre e não recebemos nenhuma informação de que haveria invasão a Boca do Acre, começamos a verificar de quais grupos foram a gravação e chegamos ao “brincalhão ” que não tem qualquer envolvimento com qualquer facção criminosa”, relatou Sena

“Na delegacia o próprio autor sugeriu e se prontificou a se retratar através de vídeo a ser divulgado nos grupos de Whatsapp da cidade, inclusive no primeiro grupo que ele mandou o áudio”, disse o Investigador.