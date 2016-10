Rebelião em Rio Branco não tem ligação com Boca do Acre, afirma Polícia Civil

Campeou pela cidade de Boca do Acre que a rebelião que assola a capital acreana há alguns dias poderia ter um de seus vieses aqui. Possibilidade descartada pela Polícia Civil local, com a informação de que atualmente o 61º Distrito Policial não abriga presos de ocorrência ou de justiça que tenham origem acreana.

O investigar de Polícia Civil, Luciano Sena disse ainda desconhecer qualquer informação de que os bandidos do estado vizinho estariam se organizando para vir ao município praticar as mesmas arruaças que estão fazendo em Rio Branco.

Trote

Um áudio foi espalhado nas redes sociais com a voz de um suposto criminoso do Acre, dizendo que viriam ainda na madrugada de hoje, sexta (21), para Boca do Acre. As declarações falavam que o município era a melhor saída para o bando e que a cidade seria o próximo alvo.

A Polícia Civil iniciou investigações para verificar a procedência das ameaças e descobriu que se tratava de um trote feito por um morador de Boca do Acre.