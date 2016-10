Alunos de escola incendiada serão remanejados

Os alunos da Escola Estadual Dr. Carlos Vasconcelos serão remanejados para as escolas Estaduais Lourival Pinho e Professora Terezinha Migueis, que são localizadas nas proximidades do Colégio Incendiado. Localizado na Boulevard Augusto Monteiro, nº 884, no Bairro Quinze, o prédio queimado tem 67 anos de inauguração.

Os moradores da região ficaram arrasados com o ocorrido, da mesma forma os funcionários e estudantes. A servidora da escola, Gercina Henrique, 70, diz que passou muito mal ao ver a escola em chamas. “Eu passei muito mal, isso aqui tem uma história de vida, muitos alunos que passaram por aqui estão formados”, relata a senhora, enquanto segura as lágrimas.

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre (SEE-AC) não concedeu entrevista e nem permitiu que a diretora da escola se pronunciasse, mas informou que os alunos serão remanejados para as outras escolas na próxima semana. Com relação a reforma, a informação é de que um possível obra só poderá começar após a conclusão da pericia no local.

Apenas um bloco da escola, a quadra e o pátio não foram consumidos pelas chamas. Todas as salas de aula foram afetadas pelo incêndio. A diretoria, a coordenação e outras salas de apoio fazem parte do bloco que não foi queimado.

O coronel do Corpo de Bombeiros, Argemiro Santos diz que o prejuízo ainda não pode ser calculado. O oficial é o responsável pela perícia no local que deve sair no prazo de 20 dias, e mostrará com detalhes quais estruturas foram comprometidas pelo incêndio e quais poderão ser reutilizadas.

Cinco pessoas foram presas pela suspeita do incêndio criminoso, quatro adultas e uma é menor de idade. A polícia investiga se houve a participação de outros envolvidos e se o crime há ligação com a guerra entre as facções.

O incêndio na escola aconteceu na noite de quinta-feira, 20, dia da rebelião no complexo penitenciário Frâncico de Oliveira Conde (FOC) e de diversas mortes na cidade de Rio Branco.

Natan Peres / Selmo Melo