Associativismo é caminho para o fortalecimento da indústria, mostra o Pequenas Empresas & Grandes Negócios

Não fosse uma receita de capuccino que deu errado, a vida de Cristina Pascoli seria muito diferente. Há quatro anos, foi assim que nasceu um negócio de sucesso, o Café Caramello, cremes de café em pote. “De um equívoco nasceu a minha empresa”, explica a empresária. E os negócios só tomaram a proporção atual – ela já vendeu mais de 1 milhão de potes do creme e tem 49 franquias, em apenas quatro anos de mercado – porque ela recebeu o suporte do Sindicato da Indústria do Café do Espírito Santo (Sincafé-ES) e, posteriormente, de todo o Sistema Indústria.

“Quando eu entrei, eu tive acesso a relacionamento, conhecimento e, quando o micro e pequeno empresário entender que junto ele é mais forte, a gente ganha o mundo”, afirma. Cristina usou os conhecimentos adquiridos no sindicato e nas atividades do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA), coordenado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), para estruturar o negócio. O programa beneficiou mais de 25,5 mil empresários e 6,6 mil gestores e lideranças sindicais no ano passado, com cursos, palestras e oficinas.

A gerente-executiva de Desenvolvimento Associativo da CNI, Camilla Cavalcanti, concedeu entrevista à reportagem e explicou que o objetivo da representação sindical é fortalecer o setor, como aconteceu com a inventora do Café Caramello. “No sindicato, ninguém quer saber do segredo industrial do outro. Ali, são debatidas as questões comuns. Sozinho, um empresário consegue muito pouco, sobretudo quando estamos falando de legislação ou de normas. Mas, em conjunto, o sindicato negocia com os órgãos reguladores”, exemplificou.

ASSISTA - Veja a reportagem completa no site do Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

O PDA - O Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) é um instrumento da CNI e das Federações de indústria para fortalecer a representação sindical empresarial, a fim de aprimorar sua atuação na defesa de um ambiente de negócios favorável à competitividade da Indústria e ao crescimento sustentado do país. As iniciativas do PDA são distribuídas em dois eixos de atuação: o Associa Indústria que, em parceria com o Sebrae, oferece cursos e outros serviços às micro e pequenas empresas e o Avança Sindicato, que reúne ações para aprimorar a gestão e a comunicação dos sindicatos industriais e para desenvolver competências específicas de líderes sindicais e executivos sindicais.