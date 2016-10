A ayahuasca é parte da nossa vida, diz senador

“A ayahuasca é algo que vem do coração da nossa floresta. Ela talvez seja também o elo espiritual que nos mantém em contato com os índios e os brancos que a usufruem”, disse o senador Jorge Viana durante visita à II Conferência Mundial da Ayahuasca na manhã desta sexta-feira, 21, realizada na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Durante sua fala, ele contou um pouco da sua história com os centros ayasqueiros de Rio Branco: “Meu pai foi um político aqui da região, e quando era muito pequeno ele já me levava aos encontros com o mestre Irineu Serra, lá no Alto Santo. Presenciava grandes autoridades e pessoas simples fazendo fila para cumprimentá-lo”.

E ainda defendeu seu ponto de vista quanto à mistura do chá com outras substâncias, avaliando que “são coisas totalmente distintas, pois a cultura da ayahuasca faz parte da nossa vida, uns com mais intensidade, outras com menos”.

Viana destacou, ainda, que a realização de um evento como este no berço da cultura da ayahuasca é de extrema importância.

“Acho que uma conferência como essa pode enriquecer e deixar bons caminhos para que a bebida sagrada torne-se um patrimônio. Me ponho à disposição para levar um debate sobre a legislação mais adequada para a cultura ayahuasqueira ao Congresso Nacional Brasileiro”, afirmou.