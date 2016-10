Ponte do Panorama é recuperada pela prefeitura

O prefeito Marcus Alexandre esteve na manhã desta sexta-feira, 21, na Ponte do Panorama – que está sendo totalmente recuperada pela Prefeitura, para vistoriar a qualidade da obra e tomar medidas junto com os moradores sobre a travessia de caminhões e carros pesados pelo local. “Essa região é bastante produtiva. Por isso essa ponte é muito importante para os moradores e produtores. Fizemos um grande trabalho de recuperação, que está em fase de conclusão para entregarmos a ponte para a população”, citou o prefeito.

A ponte, com 30 metros, foi refeita depois que uma forte enchente no Igarapé Redenção comprometeu sua estrutura. Durante o tempo da obra, a Prefeitura, por meio da EMURB, fez um desvio, o que garantiu a travessia no local.

Ficou acertado com os moradores e produtores que, por enquanto, somente carros de pequeno porte e o ônibus escolar vão passar pela ponte. Já os caminhões continuarão fazendo a travessia pelo desvio. “Quando o inverno ficar mais forte, e o desvio não der mais condições de trafegabilidade, é que os caminhões poderão passar pela ponte. Estamos muito agradecidos ao prefeito por esse trabalho de recuperação da ponte”, declarou o presidente da Associação de Produtores do Ramal do Panorama, João Olímpio.

A região do Panorama é grande produtora de peixe, hortaliças, goma e bolos. A média de produção anual de pescado é de cem toneladas.

Depois da vistoria a obra de recuperação da Ponte do Panorama, o prefeito Marcus Alexandre participou do ato de posse do novo presidente da Associação de Produtores do Ramal do Panorama. No lugar de João Olímpio assumiu José Carlos, o Gordo. “Queremos continuar a parceria da Associação com a Prefeitura. E estamos felizes de assumir a presidência da Associação já com a boa notícia da conclusão da recuperação da ponte”, declarou o novo presidente.