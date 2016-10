Ciosp registrou 25 trotes em 24 horas, diz polícia

Durante toda a noite tensa de ontem na capital, representantes da Segurança Pública pediam que as pessoas evitasse espalhar boatos, ocasionando o pânico na população. De acordo com o governo, nas últimas 24 horas foram registrados 25 trotes no CIOSP.

O major do Corpo de Bombeiros, Falcão disse que, durante a noite, os bombeiros receberam vários trotes, o que dificultou a ação no atendimento às ocorrências. Ele diz que, depois do caso na escola no bairro Quinze, a corporação recebeu ao menos três solicitações de incêndios em outras instituições de ensino nos bairros Tancredo Neves, Calafate e na Vila Acre.

O major ressaltou que as ligações são planejadas com o intuito de atrapalhar o trabalho das forças de segurança. Com informações G1