Coluna Acre em Foco

Romerito Aquino

Queda de Temer

A manchete do Portal Brasil 247, um dos mais lidos hoje no país e com repercussões imediatas nas redes sociais, trouxe mais tensão política ontem na capital federal ao informar sobre reportagem da revista Época, do grupo Globo, que indica que uma delação do ex-deputado Eduardo Cunha tem poder para afastar Michel Temer da presidência da República.

Cunha por trás

O motivo, segundo a revista, é porque Cunha, agora preso na Lava Jato de Curitiba (PR), arrecadava informalmente para o PMDB quando Temer presidia o partido e há a suspeita de que os recursos vinham de negociatas envolvendo empresas estatais, como a Petrobras. Como presidente, Temer dividia funções como de assinar documentações e transferências bancárias com a tesouraria da legenda.

Aliados negam

Segundo o portal, aliados de Temer ressaltam que o atual presidente jamais teve conhecimento de eventuais irregularidades com as doações do partido, porém se esses repasses estiverem ligados com o esquema de corrupção da Petrobras, o constrangimento será um fato para o cacique do PMDB que sempre negou estar envolvido e passou a defender a saída do PT do poder.

Confissão de Temer

Logo depois que assumiu a presidência da República, após o golpe parlamentar dado pelo Congresso no mandato da presidenta Dilma, Michel Temer esclareceu na mídia que, como presidente da legenda, recebeu R$ 11,3 milhões (e não R$ 10 milhões, como havia sido publicado) de “forma legal” de empresas financiadoras oficiais de campanha que depois se enrolaram na Lava Jato.

Novas eleições

O fato é que se a revista Época acertar na previsão e Cunha confirmar em sua provável delação a história aventada pela revista, Temer pode cair ainda em 2016, quando haverá eleições diretas. Se a queda de Temer ocorrer no ano que vem, haverá uma eleição indireta, em que a escolha do novo representante do Palácio do Planalto terá de ser feita pelo Congresso Nacional.

Moro numa fria

As coisas começaram a ficar feia ontem para os lados juiz Sérgio Moro, que comanda a Lava Jato. O Ministério Público Estadual de São Paulo (MP-SP) criticou duramente a decisão da juíza da 4ª Vara Criminal de São Paulo, Maria Priscilla Veiga de Oliveira, que aceitou de forma parcial uma denúncia contra réus investigados em fraudes e irregularidades na construção de imóveis da Bancoop pela empreiteira OAS.

Promotores acusam

Segundo os promotores paulistas Cássio Conserino e Fernando Henrique de Moraes Araújo, autores de denúncias sobre o apartamento no Guarujá envolvendo o ex-presidente Lula e a Bancoop, a magistrada teria firmado um “acordo” com Sérgio Moro para excluir o ex-presidente e seus familiares do processo e cada magistrado ficar com uma parte da ação.

Nulidades absolutas

“Um trabalho investigativo tão árduo, complexo e cansativo não pode ser lançado ralo abaixo, tanto na esfera da Justiça Estadual quanto na Justiça Federal. Não pode o Poder Judiciário de 1º grau fazer um ‘acordo de cavalheiros’ e cada Juízo assumir uma parte da acusação. Não há previsão legal para isso”, escreveram os promotores, acusando a juíza de “passar por cima da lei e dar margem para nulidades absolutas”.

Contradições

Enquanto a equipe do Paraná, da Lava Jato, acredita que Lula seria o proprietário oculto do apartamento, em nome da OAS, em troca da anuência do ex-presidente com desvios da Petrobras, os promotores de São Paulo defendem que o apartamento é fruto de uma fraude e benesses recebidas por Lula, sem qualquer relação com a estatal.

Sem achismo

“Aqui tem Ministério Público. Aqui tem promotores de Justiça que fizeram uma denúncia com convicção. Não denunciamos com base em achismo”, provocaram Conserino e Araújo, em crítica direta à polêmica criada em torno da apresentação feita pela força-tarefa da Lava Jato contra Lula, que causou grande repercussão na internet.

Sem provas

Ao comentar o assunto em seu site, Lula diz que “as duas teses acusatórias são completamente díspares e trazem apenas um fato em comum: ambas não apresentam provas de suas teorias”. Como já foi divulgado repetidas vezes pela defesa do ex-presidente, não há qualquer tipo de provas que incriminem Lula como sendo proprietário dos dois imóveis.