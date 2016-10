Derrota tucana em BH prejudica Aécio em 2018, diz colunista

Caso confirmada nas urnas a virada registrada pelo Ibope na eleição em Belo Horizonte, em que o candidato Alexandre Kalil (PHS) aparece pela primeira vez à frente do tucano João Leite (41% a 35%), “poderá ser fatal para as aspirações presidenciais de Aécio Neves em 2018″. A conclusão foi feita pelo colunista Ricardo Kotscho nesta sexta-feria (21).

“Aécio já havia perdido em Minas nas eleições de 2014, enquanto o PSDB paulista conquistava uma ampla vitória contra o PT na capital e no Estado. Depois de perder por pequena margem de votos para Dilma dois anos atrás, Aécio sumiu dos holofotes e dos palanques e passou a trabalhar nos bastidores pela aprovação do impeachment”, afirma Kotscho.

Segundo ele, com esta nova pesquisa do Ibope, Aécio terá que correr atrás do prejuízo, “sem saber se a sua presença mais constante na campanha de João Leite, a esta altura do campeonato, vai acrescentar ou tirar votos do candidato tucano”.