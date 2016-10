Etanol sobe em 18 Estados e DF e cai em 8 nesta semana

Os preços do etanol hidratado continuaram em alta Brasil afora nesta semana, a primeira em que vigorou a redução de 3,2% no valor da gasolina nas refinarias, conforme anunciado pela Petrobras no dia 14. As cotações do biocombustível subiram em 18 Estados e no Distrito Federal e caíram em outros oito. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. No período de um mês, o biocombustível também subiu em 18 Estados e no Distrito Federal e caiu em oito.

Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação avançou 2,18% na semana, para R$ 2,53 o litro. No período de um mês acumula alta de 9,86%, a maior do País. Na semana, o maior avanço das cotações foi registrado no Rio de Janeiro (5,42%), enquanto o maior recuo ocorreu no Amazonas (1,98%). A maior queda mensal ocorreu também no Amazonas (4,30%).

No Brasil, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 2,149 o litro, em São Paulo, e o máximo foi de R$ 3,999 o litro, no Rio Grande do Sul. Na média, o menor preço foi de R$ 2,471 o litro, em Mato Grosso. O maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 3,71 o litro, no Acre o etanol continua o mesmo preço.

Os preços do etanol hidratado seguem competitivos ante os da gasolina apenas em Mato Grosso, segundo dados da ANP, compilados pelo AE-Taxas. Nos demais Estados e no Distrito Federal, a gasolina se mantém mais competitiva.

Em Mato Grosso, o preço do etanol vale 66,46% do da gasolina. Em São Paulo, principal consumidor, a paridade é de 72,87%. A gasolina está mais vantajosa principalmente no Amapá (100,32%). A relação é favorável ao biocombustível quando está abaixo de 70%.

Em São Paulo, o etanol ficou cotado, em média, a R$ 2,53 por litro. A gasolina, em R$ 3,472 por litro. Com informações do Estadão Conteúdo.