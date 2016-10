Fla pede à CBF para jogar nos mesmos horários que o Palmeiras

O Flamengo enviou uma solicitação à Confederação Brasileira de Futebol para alterar a data e os horários de três dos sete jogos restantes no Campeonato Brasileiro. O clube carioca quer entrar em campo nos mesmos dias e horários que o Palmeiras, rival direto pelo título, estará jogando, a fim de evitar qualquer confusão ou benefício na reta final do Brasileirão 2016.

De acordo com o Globoesporte.com, os jogos do Flamengo que podem ser alterados são contra o Atlético-MG, Botafogo e América-MG.

“O pedido foi no sentido de que jogássemos nas mesmas datas e horários do Palmeiras”, disse o vice-presidente de futebol do Flamengo, Flávio Godinho, ao Globoesporte.com.